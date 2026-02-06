Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Spendensammlerinnen versuchen zu stehlen

Korbach (ots)

Am Donnerstag (5. Februar) versuchten zwei unbekannte Frauen eine Seniorin bei einer angeblichen Spendensammlung zu bestehlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 14.00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 81-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Enser Straße in Korbach. Vor der Tür stand zwei Frauen.

Eine davon gab vor, Spenden zu sammeln. Die hilfsbereite Seniorin wollte Geld aus ihrem Portemonnaie holen. Beide betraten daraufhin ungefragt die Wohnung.

Sie baten nun um ein Glas Wasser, was die 81-Jährige auch aus der Küche holte. Als sie aus der Küche in den Flur zurückkehrte, konnte sie beobachten, wie eine der beiden Frauen eine Schublade im Wohnzimmer geöffnet hatte. Die gutmütige Frau "spendete" noch 5 Euro und verwies die Unbekannten aus der Wohnung. Letztlich hatten sie nichts entwenden können.

Beschreibung:

1. Frau

Etwa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, sprach Deutsch ohne Akzent, hell bekleidet.

2. Frau:

Etwa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell