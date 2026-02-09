Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw + über Terrassentür eingestiegen + Einbruch in Kita

Giessen (ots)

Marburg: Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

Unbekannte hatten es am Wochenende auf mehrere Autos in der Wilhelmstraße abgesehen. In dem Zeitraum zwischen Samstag (7. Februar) 16 Uhr und Sonntag (8. Februar) 12.25 Uhr beschädigten sie neun am Straßenrand geparkte Pkw, darunter einen blauen Hyundai, zwei schwarze BMW, einen blauen Volvo, einen schwarzen Peugeot, einen weißen Mini, einen schwarzen VW sowie einen grauen Ford. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter gegen die Fahrzeuge traten und so einen Gesamtschaden von rund 4.500 Euro verursachten. Die Ermittler der Polizei suchen nach Zeugen, denen verdächtige Personen in dem genannten Zeitraum aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Über Terrassentür eingestiegen

Nach mehreren gescheiterten Versuchen eine Terrassentür aufzuhebeln, zerstörte ein Einbrecher die Glasscheibe und gelangte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Bei St. Jost". Ob er hier Beute machte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich am Samstag (7. Februar) zwischen 10.15 Uhr und 21.20 Uhr. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 1.200 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Wetter: Einbruch in Kita

Einbrecher stiegen zwischen Freitag (6. Februar) 17 Uhr und Samstag (7. Februar) 9 Uhr über den Zaun des Kindergartens in der Schulstraße und verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Münzgeld und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell