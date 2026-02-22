Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Führungsseminar der Weinheimer Feuerwehr - Führung trainieren, Zusammenarbeit stärken

Weinheim (ots)

Praxisnah, klar und mit direktem Bezug zum Einsatzalltag. Beim internen Führungsseminar der Feuerwehr Weinheim vertieften die Führungskräfte wichtige Themen wie Einsatzdokumentation, Einsatzabschnitte, Einsatzpläne und Plansimulation. Im Mittelpunkt standen fachlicher Austausch, gemeinsame Standards und eine starke Zusammenarbeit über alle Abteilungen hinweg.

Die Feuerwehr Weinheim hat am vergangenen Samstag (21.2.2026) ein internes Führungsseminar mit Führungskräften aus allen Weinheimer Feuerwehrabteilungen und den Hauptamtlichen Mitarbeitern durchgeführt. Ziel war es, einsatztaktische Grundlagen zu vertiefen, ein gemeinsames Führungsverständnis zu stärken und den Austausch über Abteilungsgrenzen hinweg zu fördern. Anlässlich des Jubiläumsjahr der Feuerwehrabteilung Sulzbach, die in diesem Jahr auf 125 Jahre Brandschutz im Ort zurückblicken kann, wurde das Führungsseminar im dortigen Feuerwehrgerätehaus veranstaltet. Im Mittelpunkt des Semianrs standen Themen, die im Einsatzalltag für eine strukturierte und gut funktionierende Führungsarbeit wichtig sind.

Das 30ste Führungsseminar verband Fachvorträge, praktische Anteile und gemeinsame Diskussionen. In mehreren Beiträgen wurden Inhalte behandelt, die für Gruppenführer und weitere Führungskräfte im täglichen Einsatzdienst unmittelbar relevant sind. Dazu gehörten unter anderem die Einsatzdokumentation, das richtige Bilden von Einsatzabschnitten, der Umgang mit Feuerwehrplänen als Führungsgrundlage sowie Planübungen und Plansimulationen.

Ein Schwerpunkt lag auf der Einsatzdokumentation. Dabei wurde deutlich gemacht, dass Dokumentation weit mehr ist als eine formale Pflicht. Sie ist wichtig für Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, unterstützt die Auswertung von Einsätzen und bildet eine wichtige Grundlage für Rechtssicherheit, Abrechnung und Auswertungen bei Statistiken. Gerade bei dynamischen Lagen ist eine klare und belastbare Dokumentation ein wichtiger Teil der Führungsarbeit. Hier wurde auch deutlich wie wichtig es ist frühzeitig weitere Kräfte wie zum Beispiel die Führungsgruppe des Unterkreis Weinheim (Weinheim, Hemsbach, Laudenbach und Hirschberg) einzubinden.

Ein weiterer Baustein des Seminars war das Thema Einsatzabschnitte. Hier ging es um die Frage, wie Einsatzstellen sinnvoll gegliedert werden, damit Führungsspannen beherrschbar bleiben und Aufträge klar zugeordnet werden. Die Teilnehmenden diskutierten, wie durch eine saubere Struktur an der Einsatzstelle die Kommunikation verbessert und die Zusammenarbeit zwischen Einheiten erleichtert wird.

Auch der Praxisbezug kam nicht zu kurz. In Planübungen und Plansimulationen konnten die Teilnehmenden Lagen gemeinsam durchdenken, Entscheidungen begründen und Führungsabläufe trainieren. Dieser Teil des Seminars bot Raum für fachlichen Austausch und unterschiedliche Blickwinkel aus der praktischen Erfahrung. Genau dieser Austausch zwischen den Führungskräften ist ein wichtiger Baustein um bei den Einsätzen noch besser zusammenzuarbeiten und noch leistungsfähiger zu werden.

Ein Fachvortrag befasste sich zudem mit neuen den Löschfahrzeugen die im Rahmen des Landesprojekt gemeinsam beschafft werden und den Themen Standardisierung und Synergieeffekte. Damit wurde ein aktueller Bezug zur Weiterentwicklung der Feuerwehrarbeit hergestellt und die Führungskräfte zum aktuellen Sachstand informiert. Auch solche Themen sind für die zukünftige Ausrichtung, Ausbildung und Zusammenarbeit innerhalb der Weinheimer Feuerwehr von großer Bedeutung.

Das Führungsseminar zeigte insgesamt, wie wichtig regelmäßige Fortbildung für die Führungsarbeit ist. Neben der fachlichen Vertiefung stand auch das Miteinander im Fokus. Der persönliche Austausch, die offenen Diskussionen und das gemeinsame Arbeiten an Einsatzthemen stärken das Verständnis füreinander und unterstützen eine einheitliche Vorgehensweise im Einsatz.

Das 30ste Führungsseminar fand diesmal als internes Format der Feuerwehr Weinheim statt. Für November ist aber bereits das 31ste Führungsseminar in Planung, zu dem auch wieder die Feuerwehren des Unterkreises eingeladen werden, um sich im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam fortzubilden, Erfahrungen auszutauschen und die täglichen Einsatzlagen noch abgestimmter und gegenseitig unterstützend zu bewältigen.

Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei allen Referenten und Teilnehmenden für die engagierte Mitarbeit, die gute Vorbereitung und die konstruktiven Beiträge. Das Führungsseminar war ein wertvoller Beitrag zur weiteren Stärkung der Einsatzführung und zur gemeinsamen Weiterentwicklung innerhalb der Feuerwehr Weinheim.

