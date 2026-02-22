Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage in Seniorenresidenz am Schloßberg ausgelöst

Weinheim (ots)

Am Samstagabend (21. Februar 2026), wurde die Feuerwehr Weinheim kurz nach 18 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Seniorenresidenz in der Straße Am Schloßberg in Weinheim alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Lage umgehend erkundet. Ein Trupp ging zur Erkundung unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät in den betroffenen Bereich vor. Diese Vorgehensweise ist bei der Weinheimer Feuerwehr Standard und dient der zügigen und sicheren Kontrolle, um bei einer tatsächlichen Brandentwicklung sofort handeln zu können.

Bei der Erkundung wurde kein Rauch und kein Feuer festgestellt. Nach derzeitigem Stand löste die Anlage vermutlich durch einen technischen Defekt aus. Nach dem die Anlage zurückgestellt war, löste sie erneut aus. Um weitere Fehlalarme für die Feuerwehr zu verhindern und die Betriebssicherheit der Anlage bis zur technischen Klärung zu gewährleisten, betreute der Einsatzleiter die Brandmeldeanlage bis zum Eintreffen der Haustechnik. Die restlichen Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Nach der Übergabe an die Haustechnik und dem Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz nach fast zwei Stunden beendet werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Weinheim mit der Abteilung Stsdt und der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell