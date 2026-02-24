FW Weinheim: "Günstiger, effizienter und sicherer"

Feuerwehr Weinheim

Das Land beschafft erstmals Löschfahrzeuge für Städte und Gemeinden - Auch Weinheim beteiligt sich

Zum ersten Mal beschaffen landesweit Städte und Gemeinden Löschfahrzeuge gemeinsam. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Erwerb von 69 Löschfahrzeuge für kommunale Feuerwehren koordiniert, das hat jetzt das Innenministerium Baden-Württemberg bekannt gegeben. Auch die Weinheimer Feuerwehr hat sich an der gemeinsamen Beschaffung beteiligt - und sieht wirtschaftliche sowie praktische Vorteile. "Mit der gemeinsamen Beschaffung haben wir die Kommunen entlastet, Bürokratie abgebaut und Kräfte gebündelt. Statt Dutzender einzelner und aufwändiger Vergabeverfahren beschafft das Innenministerium die Löschfahrzeuge zentral. Das spart den Kommunen viel Zeit, Arbeitskraft und auch Geld." So beschreibt Innenminister Thomas Strobl den Vorgang. An der Basis wird Strobl von den Feuerwehrleuten und der Politik bestätigt. "In Zeiten angespannter kommunaler Finanzen und Personalressourcen ist die finanzielle und personelle Landesunterstützung eine beispielhafte Maßnahme, wie Kommunen geholfen und wichtige Investitionen in die Sicherheit getätigt werden können", findet Weinheims Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Andreas Buske.

Weinheims Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach ergänzt: "Durch die einheitliche Ausstattung und Technik können unsere Einsatzkräfte abteilungsübergreifend flexibel arbeiten. Ausbildung, Einweisung und täglicher Einsatzablauf werden dadurch deutlich vereinfacht. Ein Fahrzeug ist für den Standort Rippenweier und das andere für den Standort Stadt geplant. Aus feuerwehrfachlicher Sicht bringen die beiden Löschfahrzeuge LF 10, so der Kommandant, einen klaren Mehrwert für den Einsatzdienst. Die Fahrzeuge seien leistungsfähig, kompakt und für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt. Sie eignen sich für Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und die erste Menschenrettung gleichermaßen. Gerade in Kombination mit dem Rüstwagen, der im Ausrückebereich Oberflockenbach, Rippenweier, und Ritschweier bei schweren Verkehrsunfällen eingesetzt wird, sei das LF 10 optimal integrierbar. Da das Fahrzeug baugleich bei der Abteilung Stadt stationiert ist und auf diese Einsatzkonzepte abgestimmt wurde, verbessert sich die Zusammenarbeit an der Einsatzstelle weiter. Mittelbach: "Abläufe greifen schneller ineinander, Schnittstellen sind klar definiert und die gemeinsame Abarbeitung komplexer Lagen wird effizienter und sicherer." Die Wehren profitieren weiterhin von einem günstigeren Anschaffungspreis und erhalten zusätzlich eine höhere Förderung vom Land. Zum ersten Mal haben wir jetzt eine gemeinsame Beschaffung von Löschfahrzeugen für die Kommunen hinbekommen. Es freut mich, dass gleich 57 Städte und Gemeinden sowie eine Werkfeuerwehr teilgenommen haben. Den Zuschlag hat das Innenministerium in einem vergaberechtlichen Verfahren an die Firma Albert Ziegler GmbH in Giengen an der Brenz im Landkreis Heidenheim erteilt. Bei einer vergleichbaren Einzelbeschaffung wäre der Preis pro Fahrzeug deutlich höher anzusetzen gewesen. Neben dieser Einsparung profitieren die Kommunen auch von einer um 42 000 Euro höheren Förderung durch das Land - statt 140 000 Euro gibt das Land 182 000 Euro pro Löschfahrzeug. Bei den ausgeschriebenen Fahrzeugen handelt es sich um so genannte Löschgruppenfahrzeuge LF 10. Die Fahrzeuge bieten Platz für neun Feuerwehrangehörige, umfassende feuerwehrtechnische Beladung sowie 2000 Liter Löschwasser in einem fest eingebauten Tank.

