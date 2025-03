POL-PPKO: Schnuppertage bei der Polizei Koblenz: Letzte Plätze sichern!

Koblenz (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 27.03.2025 gegen 13 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Verkehrsunfall im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass der 38-jährige Verursacher den Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Europabrücke befuhr und im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße nach derzeitigem Ermittlungsstand die rote Ampel nicht beachtete und in den ...

mehr