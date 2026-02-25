Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Defekter Ofen verursacht Feuermeldung in Weinheim

Weinheim (ots)

Ein defekter Ofen in einem Leerstehenden Haus war Grund für den Einsatz der Feuerwehr Weinheim am Mittwochmittag. Die Weinheimer Feuerwehr wurde am heutigen Mittwoch gegen 12:30 Uhr zu einer Feuermeldung in die Hauptstraße alarmiert worden. Laut Erstmeldung wäre dort ein Brandgeruch und Rauch wahrnehmbar gewesen. Kurz nach dem Eintreffen und der Erkundung des Einsatzleiters konnten weder Rauch, noch Feuer festgestellt werden. Aufgrund der Meldung wurde ein Einsatz mit Bereitstellung vorbereitet um sofort Eingreifen zu können. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um auch den Dachbereich von der Drehleiter aus mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren. Während die Maßnahmen liefen, konnte parallel der Eigentümer ausfindig gemacht werden. So war es den Einsatzkräften möglich, das Gebäude Schadenfrei zur Kontrolle zu betreten. Die Einsatzkräfte kontrollierten das gesamte Gebäude mit der Wärmebildkamera. Als Ursache für den Rauch konnte ein defekt am Ofen festgestellt werden. Dieser defekt führte dazu, dass eine ungewohnte Menge Abgase aus dem Ofenrohr entwich. Der Einsatz konnte nach circa 30 Minuten beendet werden. Die Hauptstraße war für den Zeitraum der Maßnahmen gesperrt und sorgte für einen leichten Rückstau durch wartende Fahrzeuge. Die Feuerwehr Weinheim war insgesamt mit 20 Kräften im Einsatz.

