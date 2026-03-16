PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zahlungsstreitigkeiten eskalieren +++ Tierabwehrspray gesprüht +++ Mann zusammengeschlagen +++ Einbruch in eine Wohnung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zahlungsstreitigkeiten eskalieren,

Bad Homburg, Kirdorf, Am Kirchberg, Samstag, 14.03.2026, 17:10

(lr)Am späten Samstagnachmittag wurde ein Mann nach einer Streitigkeit im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf körperlich angegangen. Der unbekannte Täter hatte zuvor aufgrund der Zahlung eine Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter eines Restaurants. Nach vorangegangenem Streit begab sich der Mann gegen 17:10 Uhr zurück in die Filiale in der Straße "Am Kirberg" und schlug dem Mitarbeiter unter anderem mit der Faust ins Gesicht, sodass er aus dieser blutete. Als ein Zeuge eingreifen wollte, schubste ihn der Angreifer gegen eine Tischkante, woraufhin er einen Bluterguss erlitt. Der männliche Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 30 Jahre alt und 185cm groß. Er hat eine kräftige Statur und braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Weste und eine Jeans.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Bad Homburg unter (06172) 120-0 entgegen.

2. Tierabwehrspray gesprüht,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Freitag, 13.03.2026, 20:00 Uhr

(lr)Am Freitagabend wurde ein Hausbewohner in Friedrichsdorf mit Tierabwehrspray besprüht. Der Bewohner wies einen Jugendlichen auf die Hausordnung des Anwesens in der Wilhelmsstraße hin, worauf dieser ein Tierabwehrspray zog und den 58-jährigen Mann gegen 20:00 Uhr besprühte. Anschließend flüchtete der Junge auf einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Der Jugendliche ist circa 17-18 Jahre alt, 178cm groß und hat dunkle Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Mütze und Jacke sowie eine Bluejeans und einen roten Kapuzenpullover. Zudem hatte er helle Schuhe mit dunkler Sohle an.

Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Mann zusammengeschlagen,

Steinbach, Industriestraße, Freitag, 13.03.2026, 16:00 Uhr

(lr)Freitagmittag wurde ein Mann nach einer Auseinandersetzung von mehreren jungen Erwachsenden in Steinbach zusammengeschlagen. Der Geschädigte und die unbekannten Täter gelangten auf Höhe einer Tankstelle in der Industriestraße in einen Streit. Als dieser gegen 16:00 Uhr eskalierte, packten mehrere Jugendliche den Geschädigten und zerrte ihn aus seinem Auto, woraufhin eine Rangelei auf der Straße entstand. Dieser flüchtete nach kurzer Zeit auf das Gelände der Tankstelle. Die Heranwachsenden folgten dem 33-jährigen, schlugen ihn zu Boden und traten daraufhin auf ihn ein. Erst als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, ließen die Männer von ihm ab. Die Gruppe flüchtete in Richtung des Steinacher Bahnhofs. Die jungen Heranwachsenden sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und 170cm bis 180cm groß. Alle waren dunkel gekleidet.

Hinweise zu den Beteiligten nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Einbruch in eine Wohnung,

Neu-Anspach, Rod am Berg, Höhenstraße, Samstag, 14.03.2026, 21:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 08:00 Uhr

(lr)In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Neu-Anspacher Stadtteil Rod am Berg ein. Zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang zu der Wohnung in der Höhenstraße. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und leerten einen Tresor. In diesem befanden sich verschiedene Wertgegenstände, sowie persönliche Unterlagen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei Usingen nimmt Hinweise unter der Nummer (06081) 9208-0 entgegen.

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