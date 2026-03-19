PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Golfclub +++ Wohnungseinbruch

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Golfclub,

Bad Homburg vor der Höhe, "An der Karlsbrücke" Mittwoch, 18.03.2026, 00:50 Uhr bis 01:40 Uhr

(ck)Unbekannte Täter brachen in der Nacht des 18.03.2026 zwischen 00:50 - 01:40 Uhr in Bad Homburg vor der Höhe in der Straße "An der Karlsbrücke" in einen Golfclub ein. Sie durchsuchten die Clubräume und entwendeten Tablets, einen Laptop und Schlüssel. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 0 bei der Polizei Bad Homburg zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Oberursel (Taunus), "Im Taunusgarten", Mittwoch, 18.03.2026, 09:05 Uhr bis 21:55 Uhr

(ck)Im Laufe des Mittwochs verschafften sich unbekannte Täter in Oberursel in der Straße "Im Taunusgarten" gewaltsam über die Terrasse Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 0 bei der Polizei Oberursel zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell