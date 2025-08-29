Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.08.2025:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 28.08.25, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Breslauer Straße in Melsungen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher über eine eingeschlagene Glasscheibe einer Balkontür Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten. Der Sachschaden am Objekt wird auf 2000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

