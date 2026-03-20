PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rollerraub in Neu-Anspach +++ Hauseingangstür beschädigt +++ Verletzte bei Auffahrunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rollerraub in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Stadtweg, Dienstag, 17.03.2026, 17 Uhr

(da)Am Dienstagabend hat ein Unbekannter in Neu-Anspach einen Roller geraubt. Gegen 17 Uhr saß ein 15-Jähriger mit seinem E-Tretroller auf einer Parkbank am Stadtweg. Nun näherte sich eine bislang unbekannte Person dem Jugendlichen und forderte ihn auf, den Roller auszuhändigen. Als dieser sich weigerte, trat der Unbekannte wiederholt auf den Jugendlichen ein, bis dieser den Roller losließ. Anschließend flüchtete der Täter auf dem Roller in Richtung des Bahnhofs Hausen-Anspach. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes und fahndet nach dem Mann. Er wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Auffällig waren sein pickeliges Gesicht und die Koteletten an beiden Wangen. Bei der Tat trug er eine weiße Jacke und eine graue Hose. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Hauseingangstür beschädigt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Am Houiller Platz, Donnerstag, 19.03.2026, 22.10 Uhr bis 23 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in Seulberg beschädigt. Zwischen 22.10 Uhr und 23 Uhr zerstörten sie den Glaseinsatz der Tür des Gebäudes in der Straße "Am Houiller Platz" und verursachten einen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Mögliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Verletzte bei Auffahrunfall,

Königstein, Mammolshain, Kronthaler Straße, Donnerstag, 19.03.2026, 12.45 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es kurz vor Mammolshain auf der Kronthaler Straße zu einem Auffahrunfall. Gegen 12.45 Uhr fuhren ein 40-jähriger Ford-Fahrer und eine 16-jährige Motorradfahrerin (Honda) hintereinander auf besagter Straße von der Landesstraße 3015 aus kommend. Nun wollte der Ford-Fahrer nach rechts in die Straße "Im Kronthal" abbiegen. Nach ersten Ermittlungen hielt die Honda-Fahrerin den Sicherheitsabstand nicht ein und fuhr auf das Heck des Ford auf. Das Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall verletzte sich die 16-jährige Beifahrerin der Honda leicht und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell