Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Pkw in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12. März 2026, 12:00 Uhr, bis Freitag, 13. März 2026, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem geparkten Fiat in der Beethovenstraße in Hude und entwendeten Wertsachen aus dem roten Fahrzeug.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 150 Euro geschätzt.

Die Polizei Hude nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408 809030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell