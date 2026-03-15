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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 14.03.2026, gegen 21:40 Uhr, ist es im Rahmen von Feierlichkeiten in einem Gasthaus in der Bremer Straße in Delmenhorst zu diversen voneinander abhängigen Straftaten, u.a. Körperverletzungen gekommen. Aus diesem Grunde ist ein Rettungswagen zur Versorgung eines 19-jährigen Opfers der Körperverletzung alarmiert worden. Während die Besatzung des Rettungswagens mit der Behandlung des Opfers beschäftigt war, kam es zu einem Handgemenge zwischen ebendieser Rettungswagenbesatzung und dem 44-jährigen Verursacher der o.g. Körperverletzung. In diesem Zusammenhang schlug plötzlich eine zu diesem Zeitpunkt unbeteiligte Person (46 Jahre aus Delmenhorst) einem 27-jährigen Rettungssanitäter hinterrücks mit der Faust in das Gesicht. Durch den Schlag wurde der Rettungssanitäter leicht verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Der tätliche Angriff auf die Rettungskräfte wurde erst im Nachgang angezeigt, sodass der Beschuldigte vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte. Durch polizeiliche Ermittlungsarbeit konnten die Personalien des Beschuldigten erhoben werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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