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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Sachbeschädigung an einem Snackautomaten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich in den Morgenstunden des Sonntag, 15. März 2026, einen in der Bahnhofstraße/Einmündung Jahnstraße abgestellten Snackautomaten. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Polizei Nordenham sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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