Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am 15.03.2026 gegen 00:45 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw VW auf der Straße Am Heidenwall in Ganderkesee von der Polizei kontrolliert. Zuvor wurde der Pkw von Zeugen in Schlangenlinien fahrend festgestellt. Bei dem Fahrzeugführer, einem 51jährigen Mann aus Ganderkesee, wurde alkoholische Beeinflussung festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab einen Promillewert von 2,06 Prom. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

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