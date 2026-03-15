Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Reihenhaus

Delmenhorst (ots)

Am 14.03.2026, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Thomasstraße zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft warf in der Abwesenheit der Bewohner mit einem Stein ein Kellertürenfenster ein und verschaffte sich somit Zutritt zu dem Objekt. In dem Objekt wurden von der Täterschaft sämtliche Schränke durchsucht und letztlich aufgefundenes Bargeld entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

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