POL-PDKO: Mehrere Diebstähle aus KFZ - Zeugen gesucht

Beulich - Morshausen (ots)

In der Nacht zum 04.03.2026 kam es in den Ortslagen Beulich und Morshausen zu mehreren Diebstählen aus geparkten PKW. Unbekannte Täter, konnten in der Ortslage Morshausen aus mehreren unverschlossenen PKW Geldbeutel und andere persönliche Gegenstände entwenden. In der Ortslage Beulich wurde an einem PKW die Scheibe beschädigt, um so an den innenliegenden Geldbeutel zu gelangen.

Personen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, im eigenen Interesse ihr Fahrzeug stets abzuschließen, wenn Sie es verlassen und keine Wertgegenstände im PKW zurück zu lassen. Dies gilt auch, wenn die Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück abgestellt sind. Ein unverschlossenes KFZ erleichtert die Tatgelegenheit zum Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
Bohr, PHK

Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

