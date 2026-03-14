Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 14.03.2026

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 05:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen in der Zeppelinstraße in Wildeshausen einen Pkw Hyundai. Dabei stellten sie fest, dass der 51-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten zurzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da ein behördlich angeordnetes Fahrverbot noch bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wildeshausen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 13:00 Uhr, beabsichtigte ein 53-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten in Wildeshausen mit seinem Pkw von der Ottostraße auf die Visbeker Straße in Richtung Visbek einzubiegen. Er missachtete die Vorfahrt eines 71-Jährigen aus der Gemeinde Visbek, welcher die Visbeker Straße in Richtung Wildeshausen befuhr. Bei der Kollision entstand bei beiden Pkw Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 5.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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