Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berauschter Fahrzeugführer in Stadland kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, kontrollierten Beamte gegen 17:28 Uhr auf dem Berliner Platz in Stadland den Pkw eines 62-jährigen Fahrzeugführer aus Stadland.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung des Fahrzeugführers durch berauschende Mittel fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC.

In der Folge wurde bei dem 62-Jährigen Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

