POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Entwendung eines Zigarettenautomaten in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag, 10. März 2026, 15:00 Uhr und Mittwoch, 11. März 2026, 10:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten, der an einer Außenwand einer Gaststätte in der Neustädter Straße in Ovelgönne fest montiert gewesen war.

Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

