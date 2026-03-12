Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Entwendung eines Zigarettenautomaten in Ovelgönne
Delmenhorst (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag, 10. März 2026, 15:00 Uhr und Mittwoch, 11. März 2026, 10:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten, der an einer Außenwand einer Gaststätte in der Neustädter Straße in Ovelgönne fest montiert gewesen war.
Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.
