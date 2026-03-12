PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Entwendung eines Zigarettenautomaten in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag, 10. März 2026, 15:00 Uhr und Mittwoch, 11. März 2026, 10:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten, der an einer Außenwand einer Gaststätte in der Neustädter Straße in Ovelgönne fest montiert gewesen war.

Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

