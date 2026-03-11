PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Pkw-Brand in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 10:25 Uhr, kam es zu dem Pkw-Brand.

+++ vorherige Pressemeldung +++

Ein Pkw VW geriet während der Fahrt in Brand und brannte schließlich ganz aus.

Ein 57-Jähriger aus Großenkneten fuhr mit seinem VW auf der Straße Sandhörn in Großenkneten als er einen lauten Knall vernahm und daraufhin bereits die ersten Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und aussteigen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn rückte mit 16 Kameraden und Kameradinnen an und verhinderten durch ihr professionelles Vorgehen ein Übergreifen des Feuers.

Der VW brannte völlig aus und musste nach der Löschung abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache wird derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

