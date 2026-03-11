Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Geschwindigkeitsmessung in Berne +++ Fahrer in die JVA verbracht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 23:30 Uhr, führten Beamte der Polizei Brake eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 212 in Berne Warfleth durch.

Dabei stellten sie einen 28-jährigen Mercedes-Fahrer aus Oberhausen fest, der in der Tempo-70-Zone mit über 120 km/h gemessen wurde.

In der anschließenden Verkehrskontrolle gab der Fahrer zunächst falsche Personalien an. Die kontrollierenden Beamten eruierten vor Ort die korrekten Personalien und stellten dabei fest, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Darüber hinaus lag ein Haftbefehl gegen den Mann aus Oberhausen vor. In der Folge wurde der Fahrer festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Neben dem Geschwindigkeitsverstoß und dem Angeben falscher Personalien wurde auch das Strafverfahren wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet.

