POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Brand in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw VW geriet während der Fahrt in Brand und brannte schließlich ganz aus.

Ein 57-Jähriger aus Großenkneten fuhr mit seinem VW auf der Straße Sandhörn in Großenkneten als er einen lauten Knall vernahm und daraufhin bereits die ersten Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und aussteigen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn rückte mit 16 Kameraden und Kameradinnen an und verhinderten durch ihr professionelles Vorgehen ein Übergreifen des Feuers.

Der VW brannte völlig aus und musste nach der Löschung abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache wird derzeit ermittelt.

