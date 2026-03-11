PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Urkundenfälschung durch manipuliertes Versicherungskennzeichen

Delmenhorst (ots)

Am 1. März 2026 begann das neue Pflichtversicherungsjahr. Jedes zulassungsfreie Kleinkraftrad, wie zum Beispiel E-Scooter, benötigen eine aktuelle Haftpflichtversicherung. Mit dem Wechsel der Pflichtversicherungsjahre ändern sich auch die Schriftfarben auf den Versicherungsplaketten.

Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 07:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 16-Jährigen aus Delmenhorst, der mit seinem E-Scooter an der Helgolandstraße unterwegs war.

Zwar verfügte der E-Scooter über eine Versicherungsplakette, jedoch stellten die Beamten fest, dass vorliegend die grüne Schrift des vergangenen Versicherungsjahres mit schwarzer Farbe überschrieben wurde.

Da der E-Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügte, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gegen den 16-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

