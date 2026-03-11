PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall auf Nordenhamer Straße

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall an der Nordenhamer Straße in Delmenhorst am Freitag, 5. März 2026, gegen 14:00 Uhr.

Ein weißer Lkw fuhr rückwärts aus einer Einfahrt und sah vor auf die Nordenhamer Straße einzufahren. Hierbei kollidierte der weiße Lkw mit einem Glas besetzten Bushaltestellenhäuschen. In der Folge zersplitterten die Glaseinsätze und der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall oder den weißen Lkw gesehen und nähere Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

