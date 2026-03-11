Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Taschendiebstahl in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Einer 68-jährigen Frau aus Wildeshausen wurde am Dienstag, 10. März 2026, in der Zeit zwischen 12:35 Uhr und 12:40 Uhr, in einem Einkaufsgeschäft an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen ihre Geldbörse aus dem Rucksack entwendet.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 700 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und sucht Personen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 9410 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät zum Schutz gegen Taschendiebstähle:

-Tragen Sie Ihre Wertgegenstände immer in verschiedenen Innentaschen an Ihrem Körper

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Beim Ausladen des Einkaufes behalten Sie bestmöglich die Tasche weiterhin am Körper und legen Sie diese nicht in das unverschlossene Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell