Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: versuchter räuberischer Diebstahl im Einkaufszentrum in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen, die Hinweise auf einen versuchten räuberischen Diebstahl am Samstag, 7. März 2026, gegen 15:25 Uhr, beim Famila-Center in Brake in der Weserstraße geben können.

Ein bislang unbekannter Mann versuchte im Drogeriemarkt Diebesgut im Wert von über 500 Euro zu entwenden.

Durch die Zivilcourage eines Kunden im Zusammenwirken mit einer Mitarbeiterin der Drogeriefiliale konnte dem Mann das Diebesgut abgenommen werden ehe er aus dem Einkaufzentrum flüchtete.

Der Täter kann so beschrieben werden:

-männlich

-Ende 20, Anfang 30 Jahre alt

-dunkel gekleidet

-schwarz, glänzende Jacke

-kurze, schwarze Haare

-"Dreitagebart"

-trug eine kleine Brustumhängetasche

-stieg möglicherweise in einen weißen SUV und flüchtete vom Tatort

Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell