PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.01. auf 15.01.2026) gab es in Speyer mehrere Einbrüche bzw. Einbruchversuche.

1. Fall: Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr bis 06:50 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in der Gilgenstraße zu gelangen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere hundert Euro.

2. Fall: Im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr bis 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Textilreinigung in der Ludwigstraße ein. Dort entwendeten sie über 400 Euro Bargeld. Außerdem gelangten sie über einen gemeinsamen Keller in die Räumlichkeiten eines benachbarten Kleiderladens und entwendeten dort ebenfalls Bargeld in Höhe von ca. 90 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf eine vierstellige Summe.

3. Fall: Im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr bis 07:50 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Cafés in der Dudenhofer Straße ein und entwendeten dort ca. 120 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf eine vierstellige Summe.

Eventuelle Tatzusammenhänge werden geprüft und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in den angegebenen Zeiträumen und Tatörtlichkeiten gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:52

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Mutterstadt/Schifferstadt (ots) - Am Donnerstagmittag (15.01.26) in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der Neustadter Straße zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim durch. Bei den Kontrollen mussten insgesamt neun Autofahrer angehalten und kontrolliert werden, welche zu schnell mit dem Auto fuhren. Ein Autofahrer wurde mit 95 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Diesem ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:52

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen sowie Kontrollen an Schule

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochmorgen (14.01.2026) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Grundschule Nord sowie Verkehrskontrollen am Südbahnhof in Schifferstadt durch. Bei den Kontrollen an der Schule mussten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Eltern gefertigt werden, welche ihre Kinder im Auto nicht gesichert hatten. Bei den Verkehrskontrollen am Südbahnhof ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:50

    POL-PDLU: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht - Unfallbeteiligter gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 13:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die Buschstraße. An der Kreuzung zur Jahnstraße übersah er den von rechts kommenden Autofahrer, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Der Autofahrer stieg aus und kümmerte sich um den 36-jährigen. Da beide keine Schäden festgestellt hatten und der Radfahrer keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren