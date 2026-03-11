PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 10:15 Uhr, kam es zu einem Brand an einer Hausfassade eines Dreiparteienhaus am Bahnhofsplatz in Elsfleth.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Außenfassade des Hauses am Bahnhofplatz von Efeu befreit, wodurch ein Brand entstand. Das Feuer griff auf das Gesimse des Hauses und in der Folge auf die freiliegenden Balken über.

Durch das professionelle Vorgehen der Freiwilligen Feuerwehren Elsfleth, Altmoorhausen, Sandfeld, Brake und Neuenfelde konnte ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden. Die rund 50 Kameraden und Kameradinnen löschten bis circa 14 Uhr den Brand.

Derzeit ist Gegenstand der Ermittlungen, ob der Einsatz eines Gasbrenners das Feuer verursacht haben könnte.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, beschlagnahmte den Brandort und leitete das Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

