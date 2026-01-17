Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Verkehrskontrollen

Dudenhofen (ots)

Aufgrund der halbseitigen Sperrung der B39 und des dadurch erhöhten Verkehrsaufkommens im Ortskern Dudenhofen führte die Polizeiinspektion Speyer am 16.01.2026 Verkehrskontrollen in der Kilianstraße sowie in der Verlängerung des Schillerwegs durch. Hintergrund der Kontrollen waren mehrere Bürgerbeschwerden über Ausweichverkehr.

Im Rahmen der Kontrolle wurden neun Fahrzeuge festgestellt, die das bestehende Durchfahrtsverbot missachteten. Auf die verantwortlichen Fahrzeugführer kommt nun ein entsprechendes Bußgeld zu.

