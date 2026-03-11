Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Küchenbrand in Nordenham +++ eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 10:10 Uhr, geriet in Nordenham in der Sachsenstraße eine Dunstabzugshaube in Brand.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kochte die 58-jährige Bewohnerin auf dem Herd, als es zu einer plötzlichen Flammenentwicklung kam. In der Folge fing die Dunstabzugshaube Feuer und es entstand ein Küchenbrand.

Durch das professionelle Vorgehen der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert und der Küchenbrand gelöscht werden.

Die 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau in eine umliegende Klinik.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

