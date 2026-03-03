PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressefolgemeldung - Brand eines Einfamilienhauses in Kastellaun

Kastellaun (ots)

Am 03.03.2026 um 17:20 Uhr wurde per Notruf der Brand eines Einfamilienhauses im Stadtgebiet Kastellaun gemeldet.

Infolge des Brandes wurden die beiden Hausbewohner durch die entstandenen Brandgase schwerverletzt. Zwei Ersthelfer, welche die Bewohner aus dem Haus retteten, wurden durch die Brandgase leichtverletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Feuerwehr der VG Kastellaun sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Es entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 18:00

    POL-PDKO: Presseerstmeldung - Brand eines Einfamilienhaus in Kastellaun

    Kastellaun (ots) - In dem Stadtgebiet Kastellaun kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften aufgrund des Brandes eines Einfamilienhauses mit mehreren Verletzten Personen. Wir bitten derzeit von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Simmern Telefon: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:46

    POL-PDKO: Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in Koblenz-Pfaffendorf

    Koblenz (ots) - Am 03.03.2026 kam es gegen 08:09 Uhr im Stadtteil Koblenz-Pfaffendorf zu einem Wohnungsbrand eines Mehrparteienanwesens. Durch schnelle Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine Ausweitung auf andere Wohneinheiten verhindert werden. Es kam zu keinerlei Personenschäden. Die betroffene Brandwohnung ist zum gegenwertigen Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren