Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressefolgemeldung - Brand eines Einfamilienhauses in Kastellaun

Kastellaun (ots)

Am 03.03.2026 um 17:20 Uhr wurde per Notruf der Brand eines Einfamilienhauses im Stadtgebiet Kastellaun gemeldet.

Infolge des Brandes wurden die beiden Hausbewohner durch die entstandenen Brandgase schwerverletzt. Zwei Ersthelfer, welche die Bewohner aus dem Haus retteten, wurden durch die Brandgase leichtverletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Feuerwehr der VG Kastellaun sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Es entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

