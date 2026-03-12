PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletztem 14-jährigen Fahrradfahrer in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Wardenburg mit seinem Pkw gegen 19:00 Uhr die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße.

Beim Abbiegen nach rechts auf die Oldenburger Straße übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer, der ohne Licht den Fahrradweg der Oldenburger Straße in falsche Fahrtrichtung befuhr.

Es kam zum leichten Zusammenstoß. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.

Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Pkw blieb unbeschädigt.

