Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletztem 14-jährigen Fahrradfahrer in Wardenburg
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 11. März 2026, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Wardenburg mit seinem Pkw gegen 19:00 Uhr die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße.
Beim Abbiegen nach rechts auf die Oldenburger Straße übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer, der ohne Licht den Fahrradweg der Oldenburger Straße in falsche Fahrtrichtung befuhr.
Es kam zum leichten Zusammenstoß. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.
Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Pkw blieb unbeschädigt.
