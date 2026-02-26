Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tankwagen gerät in den Seitenraum - Straße in Mulsum wegen Bergungsarbeiten mit in die späten Nachmittagsstunden gesperrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 08:30 h ist ein Tankwagenfahrer mit seinem mit Diesel beladenen Fahrzeug auf der Straße "Rübenkamp" zwischen Mulsum und Hagenah unterwegs gewesen.

Beim Ausweichen wegen Gegenverkehrs kam der 49-jährige Fahrer aus Bremervörde dann in den rechten Seitenraum, konnte sein schweres Fahrzeug nicht wieder auf die Fahrbahn zurücklenken und rutschte in den Graben. Dort kam der LKW dann in Seitenlage zum Stehen.

Die Ortswehr Mulsum wurde alarmiert und übernahm die Absicherung des LKW unter anderem mit einem Traktor.

Die Feuerwehrleute unterstützten die Polizei bei der Sperrung Straße, die vermutlich aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden andauern wird.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell