Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 14-jähriges Mädchen in Stade bei Unfall schwer verletzt, 42-jährige Frau kommt mit Krankenfahrstuhl von der Straße ab und rollt in einen Graben

Stade (ots)

1. 14-jähriges Mädchen in Stade bei Unfall schwer verletzt

Am heutigen frühen Nachmittag gegen kurz vor 14:00 h ist es in Stade auf dem Obstmarschenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Zu der Zeit war ein 83-jähriger Fahrer eines Ford Eco-Sport aus Stade auf der Landesstraße 111 aus Richtung Bützfleth kommend in Richtung Stade unterwegs.

Im Kreuzungsbereich Götzdorfer Straße übersah er dann offenbar das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage. Er erfasste eine zu dem Zeitpunkt die Straße überquerende 14-Jährige aus Bützfleth.

Die Jugendliche wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt.

Sie musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und Rettungsdienstpersonal von der Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Der Unfallverursacher blieb bis auf einen Schock unverletzt. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die L 111 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

2. 42-jährige Frau kommt mit Krankenfahrstuhl von der Straße ab und rollt in einen Graben

Gegen kurz vor 16:30 h wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Unfall nach Buxtehude in die Straße "Hohe Berge" alarmiert. Dort war eine 42-jährige Frau aus Buxtehude mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl aus bisher ungeklärter Ursache vom Gehweg abgekommen, in einen Graben gerollt und unter dem Krankenfahrstuhl zum Liegen gekommen.

Da sich die Verunglückte nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien konnte, wurden die Feuerwehren aus Immenbeck und Ovelgönne alarmiert.

Die Feuerwehrleute retteten die Frau und bargen den Krankenfahrstuhl aus dem Graben. Die 42-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt von der Besatzung eines Rettungswagens mit leichten Verletzungen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell