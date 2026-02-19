PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall auf dem Ottensener Weg in Buxtehude mit hohem Sachschaden und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

POL-STD: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall auf dem Ottensener Weg in Buxtehude mit hohem Sachschaden und flüchtet - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 01:45 h ist ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Ottensener Weg in Buxtehude in Fahrtrichtung Bundesstraße 73 unterwegs gewesen.

Zeugen hatten ein vermutlich schnell fahrendes Auto sowie einen anschließenden Knall gehört und dann die Polizei informiert.

Aus bisher ungeklärter Ursache hatte der Unfallfahrer dann in Höhe des REWE-Marktes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über eine Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte gefahren.

Dabei hat das Auto zunächst ein Verkehrsschild umgeknickt und anschließend einen Ampelmast gerammt. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen, mehrere hundert Meter mitgeschleift und so ein erhebliches Trümmerfeld auf der Straße verursacht.

Der Unfallfahrer kümmerte sich dann nicht weiter um die Folgen und die Schadenregulierung und flüchtete von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein schwer beschädigter Skoda Fabia in einem angrenzenden Wohngebiet aufgefunden werden. Der Unfallfahrer hatte dann offenbar dort noch die Kennzeichen abmontiert, um so eine Entdeckung zu verhindern.

Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls und Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem möglichen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:44

    POL-STD: Einbrecher in Hagenah - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

    Stade (ots) - In der vergangenen Nacht gegen kurz nach 23:30 h haben zunächst unbekannte Täter in Hagenah-Willah bei einem derzeit leerstehenden Wohnhaus ein Fenster aufgebrochen und sind dann in das Innere eingestiegen. Hier wurden nahezu alle Kupferleitungen durchtrennt und diese zum Abtransport vorbereitet. Als die Einbrecher dann bei ihrer Tat offenbar gestört ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:38

    POL-STD: Unbekannte schlagen Kiosk-Scheiben in Stade ein - Polizei sucht Zeugen

    Stade (ots) - In der vergangenen Nacht gegen 02:30 h haben Unbekannte in Stade in der Bahnhofstraße bei einem dortigen Kiosk die Scheiben der Eingangstür und des Schaufensters eingeschlagen. Durch den Krach wurde eine Anwohnerin auf die Tat aufmerksam und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in den Verkaufsraum erfolgte nicht. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren