Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall auf dem Ottensener Weg in Buxtehude mit hohem Sachschaden und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 01:45 h ist ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Ottensener Weg in Buxtehude in Fahrtrichtung Bundesstraße 73 unterwegs gewesen.

Zeugen hatten ein vermutlich schnell fahrendes Auto sowie einen anschließenden Knall gehört und dann die Polizei informiert.

Aus bisher ungeklärter Ursache hatte der Unfallfahrer dann in Höhe des REWE-Marktes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist über eine Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte gefahren.

Dabei hat das Auto zunächst ein Verkehrsschild umgeknickt und anschließend einen Ampelmast gerammt. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen, mehrere hundert Meter mitgeschleift und so ein erhebliches Trümmerfeld auf der Straße verursacht.

Der Unfallfahrer kümmerte sich dann nicht weiter um die Folgen und die Schadenregulierung und flüchtete von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein schwer beschädigter Skoda Fabia in einem angrenzenden Wohngebiet aufgefunden werden. Der Unfallfahrer hatte dann offenbar dort noch die Kennzeichen abmontiert, um so eine Entdeckung zu verhindern.

Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls und Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem möglichen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell