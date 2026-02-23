Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 39-jähriger Autofahrer verursacht Unfall unter Drogeneinfluss ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Auto

Stade (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag ist es in Deinste in der Straße "Zum Voss" zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Lupo aus Deinste war zu der Zeit mit seinem Auto auf der Kreisstraße 1 unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden BMW eines 52-jährigen Fahrers aus Amelinghausen überholen. Dabei übersah er dann aber offenbar, dass sich dieser ebenfalls bereits im Überholvorgang befand.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem diese beschädigt wurden.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wurde dann festgestellt, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Drogen am Steuer unterwegs war. Zudem hatte er keine Fahrerlaubnis und sein Lupo war zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen und versichert.

Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Drogen am Steuer, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fehler beim Überholen eingeleitet.

Der angerichtete Schaden bei dem Unfall wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell