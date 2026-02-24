Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Motorgartengeräte aus Scheune in Weißenmoor, Einbruch in Buxtehuder Restaurant scheitert - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Motorgartengeräte aus Scheune in Weißenmoor

Bisher unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Düdenbüttel-Weißenmoor auf ein dortiges landwirtschaftliches Gelände begeben und eine dortige Scheune betreten. Nach dem Aufhebeln einer Tür zu einem Werkstattraum konnten der oder die Täter daraus dann diverse Motorgartengeräte wie Kettensägen und Motorsensen entwenden. Mit der Beute flüchteten der oder die Täter anschließend unerkannt. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Einbrecher mit einem passenden Fahrzeug am Tatort gewesen sind und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

2. Einbruch in Buxtehuder Restaurant scheitert - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, den 20.02., 23:00 h und Samstag, den 21.02., 09:00 h versucht die Eingangstür eines Restaurants in der Ritterstraße in der Buxtehuder Innenstadt aufzuhebeln. Ob der Versuch scheiterte oder die Täter gestört wurden, ist zur Zeit nicht bekannt. Fest steht, dass ein Eindringen in die Räumlichkeiten nicht gelungen ist. Die Eingangstür wurde beschädigt, der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinwiese bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell