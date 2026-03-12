PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Elekro-Pkw in der Vogelsangstraße +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zum Brand eines geparkten Elektrofahrzeuges kam es am Mittwoch, 11. März 2026, gegen 21 Uhr, in der Vogelsangstraße in Delmenhorst.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das geparkte Elektro-Auto der Firma Renault auf der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in Brand. Die Flammen des, schnell in Vollbrand stehenden, Fahrzeuges griffen auf das Wohnhaus über.

Die im Haus wohnende Familie konnte sich eigenständig evakuieren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die anrückenden Berufs- und Freiwillige Feuerwehren aus Delmenhorst stellten beim Eintreffen fest, wie das Feuer bereits das Dach des Hauses, die Rollläden und die Garage betraf. Die rund 30 Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren leiteten sofort eine Löschung des Brandes ein und verhinderten durch ihr professionelles Vorgehen, dass sich das Feuer weiter ausdehnte.

Der unmittelbar betroffene Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Das ausgebrannte Elektrofahrzeug wurde fachgerecht abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 15:44

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Pkw-Brand in Großenkneten

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 10:25 Uhr, kam es zu dem Pkw-Brand. +++ vorherige Pressemeldung +++ Ein Pkw VW geriet während der Fahrt in Brand und brannte schließlich ganz aus. Ein 57-Jähriger aus Großenkneten fuhr mit seinem VW auf der Straße Sandhörn in Großenkneten als er einen lauten Knall vernahm und daraufhin bereits die ersten ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:36

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Geschwindigkeitsmessung in Berne +++ Fahrer in die JVA verbracht

    Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 10. März 2026, gegen 23:30 Uhr, führten Beamte der Polizei Brake eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 212 in Berne Warfleth durch. Dabei stellten sie einen 28-jährigen Mercedes-Fahrer aus Oberhausen fest, der in der Tempo-70-Zone mit über 120 km/h gemessen wurde. In der anschließenden Verkehrskontrolle gab der Fahrer ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:18

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Brand in Großenkneten

    Delmenhorst (ots) - Ein Pkw VW geriet während der Fahrt in Brand und brannte schließlich ganz aus. Ein 57-Jähriger aus Großenkneten fuhr mit seinem VW auf der Straße Sandhörn in Großenkneten als er einen lauten Knall vernahm und daraufhin bereits die ersten Flammen aus dem Motorraum schlugen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und aussteigen. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn rückte mit 16 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren