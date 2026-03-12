Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Elekro-Pkw in der Vogelsangstraße +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zum Brand eines geparkten Elektrofahrzeuges kam es am Mittwoch, 11. März 2026, gegen 21 Uhr, in der Vogelsangstraße in Delmenhorst.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das geparkte Elektro-Auto der Firma Renault auf der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in Brand. Die Flammen des, schnell in Vollbrand stehenden, Fahrzeuges griffen auf das Wohnhaus über.

Die im Haus wohnende Familie konnte sich eigenständig evakuieren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die anrückenden Berufs- und Freiwillige Feuerwehren aus Delmenhorst stellten beim Eintreffen fest, wie das Feuer bereits das Dach des Hauses, die Rollläden und die Garage betraf. Die rund 30 Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren leiteten sofort eine Löschung des Brandes ein und verhinderten durch ihr professionelles Vorgehen, dass sich das Feuer weiter ausdehnte.

Der unmittelbar betroffene Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Das ausgebrannte Elektrofahrzeug wurde fachgerecht abgeschleppt.

