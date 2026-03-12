PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Seniorenheim +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10. März 2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 11. März 2026, circa 6:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsamen Zutritt zu einem Seniorenheim in der Thüringer Straße.

Die Gesuchten hebelten Fenster auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem Gebäude. In der Folge durchwühlten sie die Räumlichkeiten und hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

