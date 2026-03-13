Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Taschendiebstahl in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. März 2026, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die Geldbörse einer 86-Jährigen, welche im Aldi an der Harpstedter Straße einkaufte.

Die genauen Tatumstände sind derzeit unbekannt und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 9410 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

-Tragen Sie Ihre Wertgegenstände immer in verschiedenen Innentaschen an Ihrem Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Beim Ausladen des Einkaufes behalten Sie bestmöglich die Tasche weiterhin am Körper und legen Sie diese nicht in das unverschlossene Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell