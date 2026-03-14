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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Garage mit zwei verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14.03.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in der Nutzhorner Straße in Delmenhorst zu einem Brand einer Garage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führten ein 53-jähriger Delmenhorster sowie sein 20-jähriger Sohn in der Garage Reparaturarbeiten an einem Pkw durch. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Brand, dessen Feuer sich auf die gesamte Garage sowie mehrere Pkw ausbreitete. Durch das Feuer wurden insgesamt fünf Pkw sowie das neben der Garage befindliche Einfamilienhaus beschädigt. Das Einfamilienhaus blieb weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 EUR. Durch den Brand wurde der 20-Jährige leicht und der 53-Jährige schwer verletzt. Der schwer verletzte Mann wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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