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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 14.03.2026

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahranfänger Nordenham, Mittelweg

Am 13.03.2026, gegen 14:45 Uhr, fährt ein 18-jähriger Fahranfänger aus Nordenham von einem Parkplatz im Mittelweg in Richtung Bahnhofstraße und stößt dabei gegen den haltenden Pkw eines 40jährigen aus Nordenham. Durch den Zusammenstoß wird der 18jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Sachbeschädigung beim SV Phiesewarden / Zeugenaufruf Nordenham, Schweewarder Straße

In der Nacht von Donnerstag, den 12.03.2026 auf den 13.03.2026, randalierten bisher unbekannte Täter auf dem Vereinsgelände des SV Phiesewarden und beschädigten mehrere Gegenstände. Die Schadensumme wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham

Tel.: 04731-2694-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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