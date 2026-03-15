Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dötlingen - Einbruch in Garage

Delmenhorst (ots)

Zwischen dem 12.03.2026 und 14.03.2026 kam es in der Huntloser Straße in Dötlingen zu einem schadensträchtigen Einbruch in eine Garage. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Aufhebeln des Garagentores Zugang zu der Garage. Aus dieser entwendeten die Täter u.a. zwei Fahrräder, einen Gasgrill, einen kompletten Satz Pkw-Felgen sowie diverse Elektrowerkzeuge und Motorradzubehör. Die Schadenshöhe wird auf über 10000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

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