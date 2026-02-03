Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Lidl-Parkplatz - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Montag, dem 2. Februar 2026, kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Person hatte ihren grauen Audi Q7 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Zum genannten Zeitraum wurde das geparkte Fahrzeug durch einen weißen Toyota mit Ortskennzeichen TE (Tecklenburg) touchiert. Eventuell handelt es bei dem bislang unbekannten Unfallverursacher um eine ältere Frau. Die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden befindet sich an der hinteren Stoßstange des grauen Audis Q7 auf der Beifahrerseite und zeigt sich durch Kratzer.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell