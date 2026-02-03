PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Lidl-Parkplatz - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Montag, dem 2. Februar 2026, kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Person hatte ihren grauen Audi Q7 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, um Einkäufe zu erledigen. Zum genannten Zeitraum wurde das geparkte Fahrzeug durch einen weißen Toyota mit Ortskennzeichen TE (Tecklenburg) touchiert. Eventuell handelt es bei dem bislang unbekannten Unfallverursacher um eine ältere Frau. Die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden befindet sich an der hinteren Stoßstange des grauen Audis Q7 auf der Beifahrerseite und zeigt sich durch Kratzer.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:09

    POL-EL: Nordhorn - E-Scooter Fahrer bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Montag, dem 2. Februar 2026, kam es gegen 19 Uhr auf der Wietmarscher Straße an der Kreuzung zur Lingener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Fiats befuhr die Lingener Straße in Richtung Lingen. Dabei übersah er den 14- jährigen Fahrer eines E-Scooters, der bei grün zeigender Ampel die Lingener ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:51

    POL-EL: Freren - Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

    Freren (ots) - In der Zeit von Sonntag, 01. Februar 2026, 12:15 Uhr, bis Montag, 02. Februar 2026, 07:00 Uhr, ist es in der Grulandstraße in Freren zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:50

    POL-EL: Haren - Dieselkraftstoff von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

    Haren (ots) - In der Zeit von Samstag, 31. Januar 2026, 12:00 Uhr, bis Montag, 02. Februar 2026, 08:00 Uhr, ist es am Alten Moorweg in Haren zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem auf einer Baustelle abgestellten Kettenbagger rund 400 Liter Dieselkraftstoff. Der entstandene Schaden wird auf etwa 650 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren