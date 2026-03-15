Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Pkw

Delmenhorst (ots)

Am 14.03.2026, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 11:50 Uhr, ist es im Gesinenweg in Delmenhorst zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft beschädigte den Pkw im Frontbereich, indem der Kunststoff-Frontkühlerschutz sowie das vordere Kennzeichen entfernt und vor dem Pkw abgelegt wurden. Zudem wurden durch die Handlungen Lackbeschädigungen festgestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

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