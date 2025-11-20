Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister Pegel übergibt Zuwendung für neuen Schulanbau in Zingst

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Montag symbolisch den Zuwendungsbescheid für die Baumaßnahme an der Grund- und Regionalschule Zingst an Bürgermeister Christian Zornow überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 24. November 2025, 16 Uhr

Ort: Regionale Schule mit Grundschule, Schulstraße 1, 18374 Zingst

Mit dem neuen Anbau werden zusätzliche Klassenräume entstehen und die Schulküche erweitert, sowie eine Terrasse und Zuwegung gebaut. Für das Bauvorhaben erhielt die Gemeinde Zingst vom Ministerium für Inneres und Bau eine Sonderbedarfszuweisung über 400.000 Euro.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell