Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 110 Tage Haft: Per Haftbefehl gesuchte Frau wurde beim Ladendiebstahl ertappt-

Hamburg (ots)

Am 31.01.2026 gegen 15.50 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor soll die Frau (w.29) in einem Supermarkt im Hauptbahnhof diverse Lebensmittel und Spirituosen im Wert von über 56 Euro entwendet haben. Ein Kaufhausdetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt die Beschuldigte bis zum Eintreffen angeforderter Bundespolizisten vor Ort fest.

"Die Streifenbeamten der Bundespolizei konnten das Diebesgut in ihrer Jacke und in einem mitgeführten Rucksack auffinden und an den Detektiv übergeben."

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personaldaten der mutmaßlichen Ladendiebin ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit dem 29.Januar 2026 wurde die wegen Diebstahlsdelikten verurteilte Frau mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht.

"Die ruandische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von 3.300 Euro bislang nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt. Jetzt hat die Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen zu verbüßen."

Die 29-Jährige wurde zunächst zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Frau fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde gegen die Tatverdächtige eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell