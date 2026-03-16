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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14. März 2026, gegen 12:55 Uhr, kam es in Hude auf der Heinrich-Dreyer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Eine 60-jährige Skoda-Fahrerin aus Ganderkesee fuhr auf der Heinrich-Dreyer-Straße und wollte nach links auf die Brandenburger Straße abbiegen, als die nachfolgende 53-Jährige aus Hude mit ihrem roten Fiat auf den Skoda auffuhr.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass sich die 53-Jährige mit ihrem roten Fiat Kleinwagen bereits vor dem Unfall verkehrsgefährdend verhalten habe. So soll die Pkw-Fahrerin auf der Huder Straße/ Langenberger Straße mehrfach in den Gegenverkehr geraten und entgegenkommende Verkehrsteilnehmende zum Abbremsen und Ausweichen bewegt haben.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hude nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die gegebenenfalls durch das Fahrverhalten des roten Fiats gefährdet wurden oder Angaben zum Fahrverhalten machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408 809030 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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