Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung - Vollbrand eines Linienbusses

Andernach (ots)

Am 01.03.2026 um 16:25 Uhr wurde ein brennender Bus auf der B9 im Bereich Andernach gemeldet. Vor Ort konnte der bereits in Vollbrand stehende Bus festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand war nur der Busfahrer alleine im Bus und wurde lediglich leicht verletzt. Die B9 ist zwischen Kettig und Andernach derzeit komplett gesperrt. Ein Ableitung ist eingerichtet.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Von Nachfragen ist derzeit abzusehen. Es wird nachberichtet.

