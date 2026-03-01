PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung - Vollbrand eines Linienbusses

Andernach (ots)

Am 01.03.2026 um 16:25 Uhr wurde ein brennender Bus auf der B9 im Bereich Andernach gemeldet. Vor Ort konnte der bereits in Vollbrand stehende Bus festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand war nur der Busfahrer alleine im Bus und wurde lediglich leicht verletzt. Die B9 ist zwischen Kettig und Andernach derzeit komplett gesperrt. Ein Ableitung ist eingerichtet.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Von Nachfragen ist derzeit abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PHK S. Alt
Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 15:38

    POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Mülheim-Kärlich - Zeugenaufruf

    Mülheim-Kärlich (ots) - Am Sonntag, den 01.03.2026 im Zeitraum von 11:30 bis 13:30 Uhr, kam es im Mülheim-Kärlicher Industriegebiet - in Höhe der Firma Boels in der Florinstraße zur Sachbeschädigung von zwei PKW. Dabei hat eine Person mit einem spitzen Gegenstand die beiden parkenden Fahrzeuge beschädigt. Zeugen, die die Person gesehen haben und Angaben zum ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 21:05

    POL-PDKO: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Parkplatzgelände -Zeugenaufruf-

    Bendorf (ots) - Am späten Donnerstagvormittag, 26.02.2026, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße, ein abgestellter Pkw Mitsubishi Colt an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Bereich beziffert. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt. An anderer Stelle des ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 21:53

    POL-PDKO: Schnuppertage bei der Polizei Boppard

    Boppard (ots) - Interesse am Polizeiberuf? Dann melde dich bei uns! Am 01.04. und 02.04.2026 finden die Schnuppertage der Polizei Boppard statt. Hier erwarten euch spannende Einblicke in den polizeilichen Alltag, ein Besuch des Polizei-Campus Hahn, die Vorstellung der Diensthundestaffel und vieles mehr. Eine Anmeldung ist bis zum 02.03.2026 unter piboppard@polizei.rlp.de möglich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren